FT: EU vil likevel tillate transport av russisk olje

Ifølge avisens kilder har det vært motstand blant medlemsland, først og fremst Ungarn, mot et slikt fraktforbud. Planen var opprinnelig at forbudet mot oljefrakt skulle innføres samtidig med et importforbud av russisk olje.

EU-kommisjonen arbeider fortsatt med detaljene i oljesanksjonene. Ifølge utkastet som nå ligger på bordet, vil flertallet av de 27 medlemslandene måtte fase ut all import av russisk olje i løpet av seks måneder.

Tsjekkia får en utsettelse til juni 2024, mens Ungarn og Slovakia får trolig frist til utgangen av 2024 med å finne nye oljeleverandører, ifølge Financial Times.

