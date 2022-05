Ekspert: Putin snakker ikke lenger om av-nazifisering av Ukraina

Av Ann Fredriksen/NTB

Nupi-forskeren mener at Putin i sin tale på seiersdagen signaliserte at de russiske målene i Ukraina nå er mer begrenset enn hva de var da invasjonen startet for to og en halv måned siden.

– Putin sa at dette handler om våre folk, russerne i Donbas-regionen, og våre områder. Det er en nedtoning etter at Russland mislyktes med regimeskiftet i Kyiv. Han har gjort et skifte og gått bort fra retorikken om at Ukraina er et nazistisk land som må de-nazifiseres, sier Wilhelmsen til NTB.

– Global krig

Hun merket seg også at Putin snakket om slutten på annen verdenskrig som slutten på en global krig, ikke en seier over nazismen.

– Han vendte det hele om til å si at det som skjer i dag, kan bli en global krig, at kampen står mot Vesten, og at USA siden 1991 har ansett selv som et overlegent land, sier Wilhelmsen. 1991 var året da Sovjetunionen gikk i oppløsning.

Som en kontrast til dette framstilte han Russland som et land som respekterer alle kulturer, og som også har multietniske militære styrker.

Også endring i Vesten

Ifølge Wilhelmsen blander Putin tingene sammen ved å trekke en rett linje fra annen verdenskrig til det han nå framstiller som er en ny global krig. Hun mener også det er illevarslende at han sier at dette er en kamp der Russland er nødt til å forsvare seg mot Nato og Vesten.

Samtidig peker hun på at den russiske retorikken har endret seg samtidig som det har skjedd en endring på vestlig side. USAs forsvarsminister Lloyd Austin er blant dem som den siste tiden har sagt i klartekst at han håper krigen vil svekke Russland. Dette skjer samtidig som Vesten har trappet militærstøtten til Ukraina kraftig opp, også når det gjelder tunge våpen.

Omdreiningen i den russiske retorikken kom ifølge Wilhelmsen like etter at Austin og USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte Kyiv 25. april. Dagen etter møttes 40 land på en amerikansk base i Tyskland for å samordne militærhjelpen til Ukraina.

Ingen kompromisser i sikte

Selv om Putin har tonet ned de russiske målene i Ukraina, ser ikke Nupi-forskeren noen bedre grobunn for forhandlinger ettersom Ukraina neppe er innstilt på å inngå kompromisser om Donbas-området. Militærhjelpen fra Vesten har tvert imot gitt landet en sterkere tro på at det er mulig å gjenerobre områdene i øst som prorussiske separatister har kontrollert siden 2014.

Wilhelmsen peker også på at Putins retorikk kan være et forsøk på å legitimere krigen på en måte som har mer gjenklang i den russiske befolkningen. Påstanden om at ukrainerne er nazister, har ikke vært spesiell effektiv ettersom mange russere kjenner Ukraina godt og har familie der.

