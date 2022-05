Danmark uttrykte bekymring over menneskerettssituasjonen i Rwanda før de innledet asylsamtaler

Det var i et virtuelt FN-møte i januar 2021 at danskenes FN-ambassadør Morten Jespersen uttalte seg i forbindelse med FNs periodiske landhøring (UPR) for Rwanda, skriver Jyllands-Posten.

– Vi er fortsatt bekymret over anklagene om vilkårlige pågripelser og tortur, samt mishandling i fangeleirer og militæranlegg, sa Jespersen, ifølge avisa, som har fått video fra møtet fra FN-hold.

Danmarks bekymring kom på bakgrunn av en rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). I den ble det fremmet anklager om at innsatte ble torturert til å tilstå i «fengselslignende fasiliteter». Rwanda har avvist anklagene.

Statsminister Mette Frederiksens regjering vil sende asylsøkere til mottak i Rwanda, slik den britiske regjeringen nylig besluttet å gjøre. Planene har blitt møtt med massiv kritikk.

Danmarks ferske utlending- og innvandringsminister Kaare Dybvad skriver i et svar til avisa at det ikke hjelper noen flyktninger å peke fingre og å nekte å samarbeide med Rwanda.

Han framholder at en avtale om asylmottak i Rwanda vil bedre det nåværende asylsystemet, som han sier er urettferdig og «fullt av menneskelige tragedier».

Videre heter det at det er en forutsetning for en avtale med Rwanda at alle internasjonale forpliktelser blir overholdt.

