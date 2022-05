Bombehunden Patron fikk ukrainsk hederspris

Patron jobber med å snuse etter russiske miner og eksplosiver i byen Tsjernihiv nordøst i Ukraina, skriver CNN. Der har han hjulpet til med å finne rundt 150 eksplosiver, ifølge kanalen.

Patron er en jack russell-terrier-blanding, og har blitt et nasjonalt symbol siden den russiske invasjonen. CNN omtaler ham som landets mest kjente hund.

Sammen med eieren fikk han en pris for tro tjeneste under et møte med Canadas statsminister Justin Trudeau, da bombegruppa i Tsjernihiv har brukt canadisk teknologi.

