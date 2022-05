Utenriksminister Anniken Huitfeldt og stortingspresident Masud Gharahkhani er i Kyiv

Saken er oppdatert

Utenriksministeren og stortingspresidenten er de første fra det offisielle Norge som besøker Kyiv siden krigen startet i februar. NRK meldte først om besøket søndag.

Besøket skjer på en symboltung dag i Europa og Ukraina, frigjøringsdagen etter andre verdenskrig. I Ukraina ble frigjøringsdagen tidligere feiret 9. mai, som er den store seiersdagen i Russland og flere tidligere sovjetstater.

Det skyldes at den tyske kapitulasjonen ble signert etter at klokken hadde passert midnatt i Moskva. Ukraina holdt seiersdagsparader fram til 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya.

Fra 2015 har Ukraina markert frigjøringsdagen 8. mai. Det er ventet at Huitfeldt vil legge ned en krans for å minnes de som falt under andre verdenskrig.

Strenge sikkerhetstiltak

Det er sterke sikkerhetstiltak rundt besøkene til Kyiv. Tidligere er utenlandske ledere blitt fraktet inn med tog. Da FN-sjef António Guterres besøkte Kyiv 28. april, ble byen samtidig rammet av russiske rakettangrep. Det skjedde under en time etter at Guterres hadde møtt pressen sammen med Zelenskyj.

Huitfeldt varslet 1. mai at hun hadde til hensikt å reise til Kyiv for å markere støtte til Ukraina og president Zelenskyj.

– Det som er viktig, er at Norge vil bidra med å gjenoppbygge det ukrainske samfunnet. Vi vil bidra med humanitær bistand og budsjettstøtte til det ukrainske folk, og vi vil bidra med våpen fordi vi vil forsvare deres rett til å beskytte sitt territorium, sa utenriksministeren til TV 2 da.

Zelenskyj takket Støre

Zelenskyj har tidligere talt for det norske Stortinget digitalt. Han ble møtt med stående applaus da han holdt sin tale 30. mars.

– Dere i Norge opplever også nye trusler ved grensen til Russland. De har bygget opp veldig store militærstyrker i Arktis som ikke kan forklares med sunn fornuft. Mot hvem og hvorfor gjør de dette, sa Zelenskyj i sin tale til Stortinget.

Samme dag hadde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal. Støre har også snakket personlig med Zelenskyj to ganger siden krigen startet.

I samtalen mellom de to 11. april takket Zelenskyj for norsk støtte.

– Jeg vil jo anerkjenne og uttrykke stor respekt for den evnen han har for også å vektlegge en diplomatisk løsning, når de står over et så massivt angrep med store lidelser, sa Støre til NTB om Zelenskyj diplomatiske forsøk da.

