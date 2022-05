John Lee valgt til ny leder i Hongkong

John Lee fikk 1.416 stemmer av den Beijing-vennlige komiteen, som var på 1.461 medlemmer. Avstemningen søndag morgen var hemmelig, men det var ingen tvil om at Lee ville bli valgt. Han ble støttet av myndighetene i Beijing.

– Jeg ser fram til at vi alle begynner et nytt kapittel sammen, at vi bygger et Hongkong som bryr seg, er åpent og levende, og et Hongkong som er full av muligheter og harmoni, sa Lee.

Den tidligere sikkerhetssjefen hadde ansvaret for å slå ned protestene mot at Kina søkte stadig mer makt over politikken og rettsvesenet i det kinesiske territoriet. Politiets framferd over de unge demokratiforkjemperne ble etter hvert stadig hardere, og i dag er mange av de ledende aktivistene fengslet.

EU-kritikk

Lee overtar formelt lederrollen etter Carrie Lee 1. juli.

EUs utenrikssjef Josep Borrell mener at utnevnelsen bryter med demokratiske normer.

– Den europeiske unionen beklager dette bruddet på demokratiske prinsipper og politisk pluralisme og anser denne valgprosessen som nok et steg mot å oppløse prinsippet om «ett land, to systemer», sier han i en uttalelse.

Endret valglov

Valget skjedde etter at det ble gjort betydelige endringer i Hongkongs valglover i fjor. Endringene skulle sikre at kun patrioter som er lojale til Beijing fikk inneha vervet.

Søndag morgen ble tre demonstranter pågrepet da de forsøkte å ta seg til bygningen der valget ble avholdt. De krever at innbyggerne får velge sin leder.

– Menneskerettigheter fremfor makt, folket er større enn landet, het det på et banner demonstrantene hadde med seg.

Mistet rettigheter

Hongkong var tidligere britisk koloni, men som avtalt fikk Kina kontroll over byen i 1997. Forholdet mellom Hongkong og det kinesiske fastlandet var da ment å styres i tråd med ideen om «ett land – to systemer». Blant annet skulle Hongkong-kineserne få beholde både ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

I dag er imidlertid disse rettighetene fjernet, og det politiske styret i Hongkong skiller seg ikke vesentlig fra det som gjelder i Kina for øvrig.

