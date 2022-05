Eurovision-artist: Ukrainsk musikk lever

– Vi er her for å vise at ukrainsk musikk og ukrainsk kultur lever. Det er forsøk på å ødelegge ukrainsk kultur, men vi viser at ukrainsk kultur er vakker og levende, sier bandets frontfigur Oleh Psiuk til NTB.

Han minner om at det er det internasjonale morsdagen søndag.

– Jeg vil oppfordre alle til å gratulere mødrene sine og sette på «Stefanie» for dem, sier artisten til den norske pressen.

«Stefanie» er navnet på de ukrainske favorittenes låt er skrevet til frontfigurens mor.

Mandag starter generalprøvene i Eurovision Song Contest i Torino. Norge er, i likhet med storfavoritten Ukraina, med i første semifinale, som går av stabelen tirsdag.

