Varsel om hetebølge og flom i Pakistan

– Temperaturene på dagtid ventes å ligge 6 til 9 grader over normalen, heter det i varselet fra Pakistans meteorologiske institutt. Varselet kommer en uke etter en første hetebølge der temperaturen i en by i Sindh-provinsen i sør nådde et rekordnivå på 49 grader celsius.

Landets klimaminister Sherry Rehman sier det ligger an til høye temperaturer og kraftig monsunregn.

– Styrtflom og kraftig regn kan utgjøre en alvorlig trussel mot folks liv og helse, samt næringsveier og offentlig infrastruktur, sier hun.

Pakistan står for mindre enn 1 prosent av verdens klimautslipp, men er likevel blant de ti landene i verden som regnes å være mest sårbare for klimaendringene.

