Taliban beordrer kvinner til å bære burka

– De skal bære en chador (heldekkende burka) ettersom det er tradisjonelt og respektfullt, heter det i dekretet utstedt av Taliban-leder Haibatullah Akhundzada.

Påbudet kommer knapt ni måneder etter at Taliban gjenerobret makten i Afghanistan. Den islamistiske gruppen forfekter en fundamentalistisk tolkning av Koranen.

Plagget var også påbudt da Taliban hadde makten fra 1996 til 2001.

– De kvinnene som ikke er for gamle eller unge, må dekke til ansiktet, unntatt øynene, i henhold til sharia-reglene, for å unngå å provosere menn som ikke er nære slektninger, heter det i ordren, som ble kunngjort på en tilstelning i Kabul lørdag.

Det står også at kvinner som ikke har viktig jobb utenfor hjemmet, «heller bør holde seg hjemme».

Sharia er et islamsk rettssystem, som blant annet bygger på Koranen.

Løftebrudd

Da Taliban overtok makten i august i fjor, lovet de at kvinner fortsatt skulle kunne gå på skolen og at rettighetene deres skulle beskyttes. Men etter en del fram og tilbake er har skolene vært stengt for jenter siden slutten av mars. Kvinner er dessuten utelukket fra store deler av arbeidslivet.

De nye makthaverne har også nedlagt kvinnedepartementet og erstattet det med et departement som skal fremme god moral og hindre syndig atferd.

I desember fikk kvinner forbud mot å reise alene, og drosjesjåfører ble advart mot å ta med kvinner som ikke var iført hijab.

[ FN: Afrika står overfor krise uten sidestykke ]

Protester og pågripelser

Kvinner har ved flere anledninger gått ut i gatene for å demonstrere for sine rettigheter. Flere kvinneaktivister er også pågrepet.

Vestlige land har stilt krav til Taliban om å respektere kvinners rettigheter, men har samtidig innført sanksjoner mot regimet og frosset valutareservene som landet hadde i utlandet. Deler av disse er nå beslaglagt av USA.

Burkaen ble under det forrige Taliban-styret oppfattet som et symbol på den kraftige kvinneundertrykkingen i Afghanistan.

Den dekker både kropp og ansikt og går helt ned til tærne. Hvis ordren ikke blir fulgt, risikerer kvinnenes fedre eller nærmeste mannlige slektning å få besøk av Taliban, hvorpå de risikerer å havne i fengsel. Dersom de jobber i offentlig sektor, kan de bli fratatt stillingen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Allerede tidligere i år begynte Taliban å henge opp plakater i Kabul der kvinner ble bedt om å dekke seg til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen