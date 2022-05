Separatister: – 50 sivile evakuert fra stålverket i Mariupol

– I dag, 7. mai, ble 50 personer evakuert fra området til Azovstal metallfabrikk i Mariupol, kunngjorde den selverklærte folkerepublikken Donetsk på Telegram lørdag.

En separatist-kommandant hevder at det for første gang siden beleiringen, har vært et møte mellom forhandlere fra begge sider.

– En gruppe fra fienden kom med et hvitt flagg til veien som fører til brua hvor vi mottok sivile som var evakuert fra Azovstal, sier Aleksandr Khodakovskij.

Ukrainske myndigheter har ikke kommet med lignende opplysninger, og de er heller ikke bekreftet av uavhengige kilder.

