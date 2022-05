Flyktninghjelpen: Syrere kjemper en desperat kamp for å overleve

Av Anne Marjatta Gøystdal / NTB

Krigen i Ukraina har bidratt til å gjøre den allerede kroniske matusikkerheten i Syria verre, viser en undersøkelse som den humanitære organisasjonen har fått gjennomført. Mange er tvunget til å ta desperate grep for å overleve, ifølge funnene.

* Spise mindre mat, droppe måltider. Spise ensidig kost – for eksempel bønner og linser, har ikke råd til frukt og grønnsaker.

* Selge drivstoff for å kjøpe mat.

* Brenne gamle sko, klær og plastposer for å holde varmen.

* Utsette legebesøk og nødvendige operasjoner. Kutte eller redusere bruk av medisiner.

* Ta barna ut av skolen slik at de kan jobbe og tjene penger til familien.

– Kutter strøm for å få råd til bleier

– Vi må rasjonere maten og passe på hva og hvor mye vi spiser. Vi har erstattet olivenolje og ris med billigere alternativer. Noen ganger må vi si opp strømabonnementet fordi vi ikke har nok penger til å dekke regningen. Jeg må heller prioritere melk og bleier til barnet mitt, forteller Rana, som bare er navngitt med fornavn i undersøkelsen.

– Jeg har en unge igjen på skolen, men jeg vet at jeg snart må ta ham ut fordi jeg ikke klarer å betale for utgiften, forteller hun. Rana oppgir at hun tjener i underkant av 100 kroner i uken ved å jobbe som barnepasser i Nord-Syria.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 120 familier gjort i januar til mars i år. I tillegg er funn fra en spørreundersøkelse i november i fjor inkludert.

Der deltok 406 husstander. Funnene er ikke representative for befolkningen som helhet, men gir et bilde på hvordan syrere over hele landet sliter i en situasjon med økonomisk forverring, heter det i rapporten.

Giverland får påminnelse

Tirsdag samles giverland i Brussel til den sjette donorkonferansen for Syria. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom FN og EU. Men landet har ikke lenger verdens oppmerksomhet – verken politiske eller økonomisk, frykter en rekke humanitære organisasjoner.

Nå får giverland en påminnelse og en anmodning om å stå ved sine forpliktelser.

– Overlevelsen til millioner av sårbare mennesker vil stå og falle på hvor mye penger verdenssamfunnet velger å gi for å dekke syrernes fortsatte behov, sier Carsten Hansen, Flyktninghjelpens regionaldirektør i Midtøsten.

Giverlandskonferansen i fjor samlet inn drøyt 52 milliarder kroner i bistand til Syria og naboland som har tatt imot syriske flyktninger.

Verre dag for dag

Den økonomiske situasjonen blir verre dag for dag, går det fram av rapporten. Den økonomiske krisen som fulgte, skyldes en kombinasjon av flere omstendigheter: Ødeleggelsene etter elleve år med krig, korrupsjon, internasjonale sanksjoner, ringvirkninger av den økonomiske krisen i Libanon samt koronapandemien.

Nå er landet ytterligere presset som følge av krigen i Ukraina.

Syria importerer 1,5 millioner tonn hvete hvert år, hovedsakelig fra Russland. Brødpriser har allerede steget i Nord-Syria. Olje til matlaging og andre vesentlige matvarer som importeres fra Russland og Ukraina, har steget kraftig i pris eller er ikke lenger å få tak i, skriver Flyktninghjelpen. I tillegg har drivstoffprisene steget kraftig.

Det er sterk bekymring for matusikkerhet og feilernæring i befolkningen. Halvparten av alle syrere, 12,4 millioner mennesker, kan ikke være sikre på at de har noe å spise ved neste måletid. Langt mindre noe sunt eller næringsrikt, heter det i rapporten.

– Om natten ligger jeg våken og tenker på hvordan jeg skal klare å skaffe familien brød neste dag, sier en far som har svart på spørreundersøkelsen.

Tilbake til flyktningleiren

Rundt 14,6 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp i 2022, ifølge en FN-rapport. Det er en økning på 1,2 millioner mennesker fra i fjor.

Den økonomiske krisen har ført til betydelig nedgang i levestandard for utsatte grupper. Nesten 7 millioner er internt fordrevne i Syria. I tillegg kommer flyktninger som returnerer til landet.

Fordi mange ikke klarer å sørge for grunnleggende behov, har flere nå begynt å flytte tilbake til flyktningleirer. Det er også mange som flytter inn i ødelagte bygninger i utbombede landsbyer fordi de ikke kan betale husleie andre steder, ifølge opplysninger oppgitt til Flyktninghjelpen.