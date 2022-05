USA avviser å ha hjulpet Ukraina med drap på russiske generaler

– Vi skaffer ikke til veie etterretning om hvor høytstående militære ledere på slagmarken befinner seg eller deltar i det ukrainske militærets beslutninger om angrep, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

New York Times skrev natt til torsdag norsk tid at etterretning fra USA bidro til at ukrainske styrker kunne drepe flere russiske generaler. Avisen viste til kilder som sa at Ukraina fikk detaljer om forventede troppeforflytninger, stedsinformasjon og andre detaljer, i sanntid, og at Ukraina brukte informasjonen i tillegg til sin egen etterretning for å gjennomføre målrettede angrep.

Ukraina tar sine egne beslutninger om russiske militærledere skal angripes, slår Kirby fast.

– Ukraina kombinerer informasjon som vi og andre partnere gir dem, med etterretning som de selv innhenter fra slagmarken, sier Kirby.

Det hvite hus' sikkerhetsråd kritiserer avisens sak og kaller den «uansvarlig».

– USA gir etterretning fra slagmarken for å hjelpe ukrainerne med å forsvare landet sitt. Vi gir dem ikke etterretning med hensikt om å drepe russiske generaler, sier rådets talsperson Adrienne Watson.

