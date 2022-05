Sikkerhetsrådet ber om fredelig løsning i Ukraina

Det melder nyhetsbyrået AFP. Erklæringen uttrykker støtte til generalsekretær António Guterres forsøk på å finne en fredelig løsning på konflikten.

Dette skal være den første erklæringen om Ukraina som er blitt vedtatt av Sikkerhetsrådet siden Russland startet sin invasjon. Russland er et av de faste medlemmene av rådet og har dermed vetorett.

En formulering som uttrykte støtte til Guterres rolle som megler, som var med i et tidligere utkast, ble fjernet fra den endelige versjonen.

Erklæringen slår imidlertid fast at alle FNs medlemsland har en forpliktelse til å forsøke å løse sine uoverensstemmelser med fredelige midler.

Kort etter at den ble vedtatt, la Russland ned veto mot et annet resolusjonsforslag. Denne teksten fordømte invasjonen og krevde at Russlands styrker trekkes ut av Ukraina.

