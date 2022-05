Medier: Amerikansk etterretning hjalp Ukraina med å senke krigsskip

Ukrainske styrker hadde oppdaget et russisk krigsskip i Svartehavet, og ringte til kontakter i USA for bekreftelse på om det dreide seg om flaggskipet Moskva, opplyser kilder med kjennskap til saken til CNN og NBC.

USA svarte bekreftende og oppga etterretningsopplysninger om hvor fartøyet befant seg. Det er uklart om USA visste at Ukraina kunne komme til å angripe skipet, og USA var ikke involvert i den beslutningen, forteller kildene.

Fartøyet sank etter å ha blitt rammet av to ukrainske krysserraketter av typen Neptun 14. april. Det var et mannskap på 510 om bord på skipet. Moskva var det største russiske krigsskipet som har sunket i kamp siden andre verdenskrig.

Russland har avvist at skipet ble angrepet og i stedet sagt at det hadde brutt ut en brann, som igjen førte til at ammunisjon detonerte om bord. Det førte i sin tur til at fartøyet ble påført skader. Hele mannskapet ble reddet, har Russland hevdet.

