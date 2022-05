Forsmedelige London-nederlag for De konservative

Opptellingen av stemmene pågikk fortsatt fredag ettermiddag etter valget dagen før. Men det var for lengst klart at De konservative mister makten i flere prestisjefylte bydelsforsamlinger i London.

Blant disse er Westminster City Council, som har vært kontrollert av De konservative siden 1964. Nå blir det i stedet Labour som overtar.

– Vi hadde en vanskelig kveld i noen deler av landet. Men, på den andre siden, i andre deler av landet ser vi at De konservative har framgang, sier Johnson.

Resultatene fra flere andre deler av landet lot vente på seg. I Nord-Irland var det fredag ettermiddag fortsatt uklart om Sinn Féin for første gang har vunnet valget på provinsforsamlingen i Belfast.

– Kan knapt tro det

I London har Labour også vunnet valget på bydelsforsamlingen i den konservative bastionen Wandsworth. Den ble i sin tid regnet som Margaret Thatchers favoritt-forsamling.

– Når det gjelder London, er det så man knapt kan tro navnene vi uttaler. Wandsworth! sa Labour-leder Keith Starmer fredag.

Han kalte resultatene i Wandsworth og Westminster utrolige. Både Parlamentet, Buckingham Palace, statsministerens kontor og en rekke departementer ligger i Westminster.

Resultatene kan tydet på at velgerne har straffet Johnson-regjeringen for stigende levekostnader og partygate-skandalen der regjeringsmedlemmer festet mens resten av landet var nedstengt under strenge koronarestriksjoner.

Ser mot neste parlamentsvalg

Da to tredeler av stemmene i England var talt opp, lå det imidlertid heller ikke an til noe valgskred for Labour utenom London.

Sentrumspartiet Liberaldemokratene og De grønne ser ut til å gjøre inntog en rekke steder.

Representanter for Labor mener likevel at partiet har momentum nok til å vinne neste parlamentsvalg. Det må avholdes senest innen januar 2025.

I Nord-Irland er Sinn Féin tilhenger av løsrivelse fra Storbritannia og sammenslåing med Irland. Dette kravet er imidlertid blitt nedtonet i valgkampen, og partiet har ikke varslet noe tidspunkt for en folkeavstemning om løsrivelse.

