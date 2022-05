Over 300 evakuert fra Mariupol-området

– Nok en gang har vi klart å gi trygg ferdsel for sivile som var strandet i Mariupol og andre områder, takket være tett samarbeid mellom FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen, skriver FNs Ukraina-koordinator Osnat Lubrani på Twitter.

– Mange kom kun i klærne de hadde på seg. Vi gir dem nå hjelp i denne vanskelige tiden, med blant annet sårt tiltrengt psykologisk støtte, står det i en uttalelse fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

På meldingstjenesten Telegram takker Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk FN og Røde Kors for hjelpen.

Onsdagens evakuering fra Mariupol, Manhusj, Berdjansk, Tokmak og Vasylivka var den andre som er fullført i regi av FN og Røde Kors og etter avtale med de krigførende partene. Rundt 100 sivile fra Mariupol ankom Zaporizjzja tidligere i uken.

Tidligere i uken ble det anslått at det er igjen rundt 200 sivile som har søkt tilflukt i bunkere under stålverket Azovstal. Azovstal er det siste stedet i Mariupol der ukrainske styrker har forskanset seg.

President Volodymyr Zelenskyj ba FNs generalsekretær António Guterres i en telefonsamtale onsdag om hjelp til å hente ut resten som oppholder seg i stålverket.

Russlands forsvarsdepartement varslet onsdag at landet vil stanse angrepet mot stålverket mellom klokken 7 og 17 norsk tid torsdag, fredag og lørdag, for å la sivile bli evakuert via en humanitær korridor.

