Abortsaken kan ryste mellomvalget i USA

I flere tiår har Demokratene forsøkt å kapre flere velgere ved å advare mot høyresidens forsøk på å forby fri abort. Nå har de fått uventet drahjelp fra en lekkasje fra landets høyesterett. Utkastet som er lekket, tyder på at domstolens konservative flertall ønsker å oppheve den historiske kjennelsen «Roe vs. Wade», som har sikret amerikanske kvinner rett til fri abort siden 1973.

Dermed har både abortrettighetenes motstandere og tilhengere mobilisert, og eksperter spår at saken vil kunne brukes flittig av politikerne før det viktige mellomvalget i november.

Det vil avgjøre om president Joe Biden fortsatt kommer til å ha politisk ryggdekning i Kongressen.

Samlende budskap

Analytikere har spådd et vanskelig valgår for Demokratene. Men nå har de plutselig fått muligheten til å komme med et tydelig og samlende budskap.

Utsiktene til at abort kan bli helt eller delvis forbudt i rundt 20 delstater, kan skape nytt engasjement blant velgere som ofte ikke finner det bryet verdt å stemme.

Det gjelder spesielt unge, svarte og kvinner i forstedene, som heller mot Demokratene, men som ikke synes Joe Biden har levert som forventet etter at han ble president.

Også for Republikanerne er abortsaken svært viktig. Etter mandagens lekkasje har de vanskelig for å skjule gleden over at de kan komme til å vinne en sak de har kjempet for i flere tiår. Men de anklager også Demokratene for å overdrive hvor stor betydning det vil ha i praksis hvis «Roe vs. Wade» blir opphevet.

– Ikke lenger teoretisk

Det lekkede dokumentet dukket opp akkurat idet den mest intense fasen i primærvalget innledes, og sjelden har det dukket opp en høyesterettssak som kan føre til såpass dramatiske endringer i amerikansk liv og politikk.

– Jeg håper at kvinner over hele landet reiser seg og forstår at dette ikke er teoretisk mer, sier senatoren Debbie Stabenow fra Michigan, som er demokrat.

Teksten i dokumentet er et utkast til en flertallsavgjørelse, men høyesterett understreker at teksten ikke er endelig.

Først med en formell kunngjøring vil det føre til praktiske endringer, og en slik kunngjøring er først ventet i juni eller begynnelsen av juli.

Selv om republikanere argumenterer for at fjerningen av «Roe vs. Wade» ikke vil ha så stor praktisk betydning, er det frykt for at det vil føre til et tilbakeslag for partiet.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham fra South Carolina erkjenner at det kan gi Demokratene drahjelp i valget, men han tror fortsatt økonomiske spørsmål vil være viktigere for velgerne.

– De kommer til å ha en sak å snakke om. Vi kommer til å ha en sak å snakke om. Jeg tror det vil være en ny sak, spesielt på delstatsnivå, men jeg tror at de fleste, helt ærlig, ikke bare er opptatt av én enkelt sak, sier han.

Blokkert i domstolene

Det er også klart at enkelte delstater kommer til å bli langt mer påvirket enn andre hvis USAs overordnede rett til fri abort forsvinner.

22 delstater har allerede vedtatt et helt eller delvis abortforbud, men lovene er ikke iverksatt fordi sakene har havnet i rettsvesenet. Det gjelder i delstater som Idaho, Missouri, North Dakota og Utah, der Republikanerne har et sterkt flertall, men også vippestater som Pennsylvania, Arizona, Michigan, Ohio og Wisconsin.

En ikke navngitt rådgiver i Det hvite hus sier til nyhetsbyrået AP at en omgjøring av abortloven vil fungere som en vitamininnsprøytning for deler av Biden-leiren, men han er usikker på om det er nok til å snu motgangen som Demokratene opplever.

Biden er ikke spesielt populær, og mange er bekymret for inflasjon og hvilken vei det bærer for USA. Tidligere valg har også vist at partiet som kontrollerer Det hvite hus, nesten alltid går på en smell i første kongressvalg etter at landet har fått ny president.

Et urovekkende tegn er at Demokratenes pengeinnsamling gikk tregt etter mandagens lekkasje, noe som vanligvis er et tegn på manglende engasjement.

Mens demokrater over hele USA hever pekefingeren mot det som kan komme, uttrykker republikanere seg mer selvsikkert.

– Det er nå tre ting i livet du kan være sikker på: Døden, skatter og at demokratene overdriver hvilke kort de har på hånden, sier den republikanske strategen Chris Wilson.

– For de fleste demokrater vil livet fortsette akkurat som før, mener han.

