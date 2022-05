Zelenskyj lettet over evakuering av sivile fra Mariupol

– Endelig er disse folkene i fullstendig sikkerhet, sier president Volodymyr Zelenskyj i videotalen.

Evakueringen fra stålverket Azovstal og andre deler av Mariupol ble forberedt etter grundig forarbeid og etter lange forhandlinger, med hjelp fra flere meglere, forklarer han.

Havnebyen Mariupol er nesten fullstendig erobret av russiske styrker, og store deler av byen er ødelagt. Flere hundre sivile har søkt tilflukt i bunkere under stålverket i flere uker mens kampene har pågått. Der har de vært beskyttet av ukrainske soldater som fortsatt holder stand.

Zelenskyj anklager i talen russiske styrker for å ikke overholde våpenhvile i Mariupol og for å fortsette angrepene mot Azovstal, melder CNN.

– De fortsetter med massive angrep mot Azovstal. De forsøker å storme anlegget, sier han.

Ifølge lokale meldinger har russiske styrker fortsatt å bombe Azovstal selv under evakueringen, som så smått startet søndag. BBC har ikke kunnet verifisere opplysningene.

I talen roser Zelenskyj også utenlandske allierte, blant dem Storbritannias statsminister Boris Johnson, som tirsdag holdt tale via videolink til den ukrainske nasjonalforsamlingen.

Zelenskyj sier også at han har snakket med representanter for noen av verdens største selskaper om hvordan man kan «legge press på Russland for å avslutte krigen», skriver The Guardian.

