Meningsmåling: Flertallet av amerikanerne foretrekker abortvennlige kandidater

Rundt 63 prosent av de spurte, blant dem 78 prosent som stemmer på Demokratene og 49 prosent som stemmer på Republikanerne, sier at de vil være mer tilbøyelig til å støtte abortvennlige kandidater i mellomvalget 8. november. Valget vil være av betydning for hvilket av partiene som får størst makt i Kongressen de neste to årene.

998 personer har deltatt i meningsmålingen, som ble gjennomført tirsdag, etter at et lekket utkast fra USAs høyesterett antydet at landets øverste domstol kan komme til å stemme for å oppheve dagens føderale rett til selvbestemt abort, melder Reuters.

41 prosent av de spurte sier at USA kommer til å bli et verre sted å leve hvis høyesterett innen utgangen av juni velger å oppheve kjennelsen fra saken «Roe vs. Wade» fra 1973. Dersom den blir opphevet, blir det trolig opp til de enkelte delstatene å lage regler for når det er tillatt med abort. 26 delstater har signalisert at de kommer til å innskrenke retten til abort, hvis domstolen omgjør «Roe vs. Wade».

Meningsmålingen viser også amerikanernes generelle syn på abort. 52 prosent mener at abort bør være lov i alle eller de fleste tilfeller, mens 40 prosent svarer at abort bør være forbudt i alle eller flesteparten av tilfellene.

Målingen har en feilmargin på 3,8 prosentpoeng.

