Mariupol-innbyggere fryktet at de aldri ville slippe ut

– Vi var i ferd med å miste håpet om at vi noensinne ville komme oss ut, sier en kvinne til BBC.

Ankomsten til mottakssenteret var preget av tårevåte gjensyn, utmattelse og stor lettelse. Alt de eier er nå stappet i noen få vesker og sekker. Men de er tross alt i live.

– Alt var forferdelig, sier Anna Zajtseva, som holder sin seks måneder gamle baby i armene.

Hun forteller om konstant beskytning og enorme trykkbølger og eksplosjoner som kunne slå folk i bakken mens de søkte dekning med små barn i armene.

– Vi er så takknemlige for alle som har hjulpet oss. Det var øyeblikk der vi mistet håpet, vi trodde alle hadde glemt oss, sier Zajtseva.

– Greide ikke å sove

Det er kommet ulike tall på hvor mange av de evakuerte som kommer fra stålverket Azovstal, og som har tilbrakt rundt to måneder under jorden. BBC skriver at det dreier seg om 69 personer, AFP skriver 101.

Katarina, en kvinne med to barn på seks og elleve år, er blant dem som søkte tilflukt i stålverket. Hun forteller om bombardementer fra morgen til kveld.

– Det var artilleri, raketter, luftangrep. Barna våre greide ikke å sove. De gråt, og vi også, sier hun.

– Vi er enormt glade for å være i Ukraina, legger hun til.

Da hun og de andre kom ut av stålverket, så de for første gang de utbombede boligblokkene som står igjen i havnebyen, som før krigen hadde rundt 400.000 innbyggere.

Mange ble skrekkslagne over hva de så, sier Sebastian Rhodes Stampa, leder for FN-teamet som hadde ansvaret for evakueringen sammen med Røde Kors, til BBC.

– De kom ut og så at byen de antakeligvis vokste opp i, var ødelagt. Det var graver på fortauene og på hver eneste gressflekk du kunne finne. De var skrekkslagne. Du må forstå, de har vært under bakken i to måneder og har ikke hørt noen nyheter, sier han.

Verken barn eller voksne hadde sett dagslys siden slutten av februar, og en liten baby ble så fascinert av det grønne gresset at han ville leke med det, forteller Stampa.

Ukjent antall igjen

– Dere kan ikke forestille dere hvor skremmende det er å sitte i et tilfluktsrom, i en våt og fuktig kjeller som hopper og rister, sier Jelena Tsybultsjenko til nyhetsbyrået AP.

Hver eneste kveld hun gikk og la seg, fryktet hun at hun ikke kom til å våkne opp igjen.

– Vi ba til Gud om at rakettene skulle fly over tilfluktsrommet vårt, for hvis de hadde truffet, ville det vært ute med oss alle.

Andre forteller at de hver eneste dag levde i håpet om å komme tilbake til et normalt og fredelig liv i Mariupol, men at de nå har innsett at byen ikke lenger eksisterer.

Ukrainske styrker i stålverket sier at hundrevis av sivile fortsatt befinner seg i de underjordiske bunkerne, men om det blir nye forsøk på å redde dem, er høyst usikkert.

Det anslås at rundt 100.000 sivile er igjen i byen totalt sett.

Både FN og ukrainske myndigheter håper det vil være mulig med flere evakueringer, og ukrainske myndigheter har oppgitt at det pågår forhandlinger med mål om å evakuere sivile også fra andre russisk-okkuperte områder.

– Vi vil uten tvil fortsette å gjøre alt vi kan for å få alle våre folk ut av Mariupol, ut av Azovstal, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videotale.

– Kamp for å overleve

Ikke lenge etter at puljen med sivile hadde forlatt stålverket i Mariupol, som det nå kun er forvridde betongrester igjen av, kom det meldinger både fra russisk og ukrainsk side om at stålverket igjen var under angrep. Angrepene kommer både fra havet, bakken og luften.

Evakueringen var dessuten en svært kompleks operasjon. FN-ansatte forteller at bakken var full av landminer som måtte ryddes vekk, både på stålverket og i områdene med russiske soldater. Under utfarten fra Mariupol opplevde de også en kort stund granatbeskytning, men FN kan ikke fastslå hvor den kom fra.

Vitner har fortalt til Sky News at de først ble ført til en russisk leir, der de måtte avgi fingeravtrykk.

Ifølge journalister fra nyhetsbyrået AFP er situasjonen i Mariupol nå relativt rolig. Journalistene har deltatt på en pressetur organisert av russiske styrker og snakket med flere av de gjenværende innbyggerne.

De har nå begynt å komme ut av skjulestedene sine, til en hverdag preget av jakt på mat blant ødelagte bygninger.

– Vi lever ikke, vi overlever, sier Irina, en 30 år gammel videospilldesigner, mens hun venter på å få utdelt mat og vann fra en nødhjelpsstasjon.

