Kan bli straffet av velgerne

Torsdag 5. mai går velgerne i Storbritannia til valglokalene for første gang etter partygate-skandalen som skapte storm rundt statsminister Boris Johnson i vinter. Selv om ikke Boris Johnson selv er på valg, kan valget i ytterste fall true hans posisjon. Lokalvalgene vil handle om lokale forhold, men vil samtidig kunne gi en klar pekepinn på om velgerne vil straffe den konservative regjeringen i Storbritannia. Det er ventet at både partygate-skandalen, koronapandemien og økende levekostnader kan spille inn.

Skal man tro en fersk måling presentert i The Telegraph, blir det ingen god dag for de konservative. Partiet ligger an til å gjøre sitt dårligste lokalvalg siden 1996 og miste 550 plasser i lokale styrer, ifølge målingen. Andre tror tapet kan bli større. Det skal velges representanter til kommunestyrer i England, Wales og Skottland og til regionalforsamling i Nord-Irland.

Avsløringer vekket sinne

I London risikerer De konservative å miste kjerneområder som alltid har vært konservative – blant annet kan dette skje i kretsene Wandsworth og Westminster.

Lokalvalgene kan si noe om hvordan stemningen er opp mot neste valg, som i utgangspunktet først skal holdes i 2024. Men blir det svært ille for De konservative vil det få konsekvenser før det, fordi partiet vil bli bekymret for neste parlamentsvalg. Et dårlig resultat nå vil kunne oppfattes som en klar beskjed til partiet etter partygateskandalen, og kan øke presset på statsminister Boris Johnson, og i ytterste fall utløse en lederkamp i partiet.

Det var tidligere i vinter at det virkelig stormet rundt Boris Johnson, etter avsløringene om en rekke sammenkomster i teamet rundt ham under nedstengningen i pandemien. Felles for sammenkomstene er at de ble holdt på tidspunkter under pandemien da det var strenge nedstengninger i England. Tiltakene gikk hardt ut over mange mennesker, blant annet dem som mistet sine kjære og ikke kunne være med dem da de døde, eller kun fikk ha svært få i begravelsen.

Avsløringene vekket sinne hos mange velgere, i opposisjonen og også blant enkelte konservative politikere. Det ble satt i gang en granskning ledet av byråkraten Sue Gray, som i en foreløpig konklusjon slo fast at det hadde vært mangel på dømmekraft i teamet rundt Johnson. Det ble også iverksatt politietterforskning. I april fikk Johnson, kona Carrie og finansminister Rishi Sunak bot for å ha brutt koronareglene i forbindelse med festene.

[ Hun var en av Boris Johnsons mest trofaste medarbeidere - trekker seg med et knusende avskjedsbrev ]

Krigen overskygget

Da debatten sto på som verst, var det mange spekulasjoner om hvorvidt det ville bli et mistillitsvotum mot Boris Johnson blant de konservative representantene i Underhuset i parlamentet. For at det skal bli et mistillitsvotum, må minst 15 prosent av partiets gruppe, som ut fra antallet nå betyr minst 54 representanter, sende brev om mistillit til Sir Graham Brady, leder av partiets såkalte 1922-komité, som representerer «backbencherne» i partiet.

Antallet nådde ikke så høyt, og mange ville avvente politietterforskningen før man gikk til det skritt. Det ble derfor ingen mistillitsavstemning mot Johnson i partiet i vinter. I februar kom krigen i Ukraina, noe som satte partygate-skandalen i skyggen, og dempet presset på Johnson. Han framsto som en handlekraftig statsminister som markerte seg med sterk støtte til Ukraina og kraftige sanksjoner mot Russland. Da bleknet oppstusset rundt de lokale selskapelighetene som hadde foregått under pandemien.

Men partygate er ikke glemt, og om resultatet ved valget torsdag blir veldig dårlig, kan det være at flere konservative representanter ber om et mistillitsvotum, fordi det vil komme på toppen av mye uro og dalende tillit til statsministeren. Samtidig vil mange trolig være skeptisk til å rikke ved statsministeren mens det er krig i Europa. Det er heller ikke noen åpenbar klar arvtaker etter Johnson i partiet for øyeblikket.

I april vedtok parlamentet å iverksette en granskning av om statsminister Boris Johnson bevisst løy om hvorvidt han har brutt koronareglene. Granskningen skal gjøres av en av Parlamentets komiteer, og er ventet å legge enda mer press på statsministeren.

[ Politiet har fått mer enn 300 bilder i etterforskningen rundt Boris Johnson og hans team ]

Høye priser

Selv om mange partifeller har vært sinte og frustrerte over det som har skjedd i regjeringen, har mange tenkt at det er lurt å holde på Boris Johnson som leder fordi han har velgertekke hos en stor del av befolkningen og dermed kan sikre konservativ makt. Ved valget i 2019 vant de konservative toryene massivt, og danket ut Labour i en rekke av de tradisjonelle Labour-områdene, den såkalte røde muren i Midt- og Nord-England. Dersom velgerne vender ryggen til toryene selv under Johnsons ledelse, er det derimot fare på ferde for toryene.

Labours leder Keir Starmer håper på framgang for Labour i lokalvalgene. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Hvor mye partygate spiller inn i velgernes vurderinger nå, er imidlertid usikkert. De siste ukene har de høye levekostnadene, ikke minst for gass og strøm, seilt opp som en svært viktig sak – men også dette kan virke negativt for det konservative partiet.

For Labour er det samtidig viktig å vise at de klarer å gjøre et godt valg når De konservative sliter. Dersom Labour ikke klarer å dra nytte av denne situasjonen, vil det øke presset mot Labour-leder Keir Starmer. Det er særlig viktig for Labour å gjøre det bra i lokalstyrene som ligger i de tradisjonelle kretsene i den røde muren – kretser de må vinne tilbake fra De konservative ved neste parlamentsvalg dersom de skal få makten.

De siste dagene har imidlertid Keir Starmer fått egne spørsmål å svare på, ledet an av en rekke avisartikler i The Daily Mail: Under pandemien i april 2021 deltok han på en innendørs samling med partifeller i Durham, der han er avbildet med en øl, og der andre spiste take-away. Starmer sier det var en rask sammenkomst mellom arbeidsmøter, men det skjedde på en fredag kveld etter klokken 22. Durham-politiet har tidligere sett på hendelsen og konkludert at ingen regler ble brutt. Konservative politikere har bedt om ny politietterforskning, siden Boris Johnson blant annet har fått bøter for sine sammenkomster. Starmer på sin side mener de konservative som kritiserer ham driver med «gjørmekasting».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Lokalvalg i Storbritannia

Torsdag 5. mai er det lokalvalg i byer og kommuner i England, Wales og Skottland, samt valg på ny provinsforsamling i Nord-Irland.

Valglokalene åpner klokka 8 norsk tid og stenger klokka 23.

Resultater er ventet fra en rekke steder i England torsdag kveld, mens resultatene fra Skottland, Wales og Nord-Irland først kommer fredag.

I England skal det velges rundt 4.360 representanter til 146 ulike folkevalgte forsamlinger, deriblant i Birmingham, Leeds og Manchester, samt i alle Londons 32 bydeler.

I Nord-Irland håper katolsk-nasjonalistiske Sinn Féin å bli største parti for første gang i provinsens hundre år lange historie.

(NTB/AFP)

---