Indias statsminister fra nordisk til fransk møte

Modi ble tatt imot av Macron på trappen til Élysée-palasset onsdag kveld. De to poserte for fotografene før de gikk inn for å ha en arbeidsmiddag.

India har ikke villet fordømme Russlands krigføring i Ukraina og fortsetter å kjøpe russisk olje og våpen. Statsminister Modi har nøyd seg med å oppfordre til våpenhvile og dialog.

Før onsdagens møte opplyste Macrons kontor at presidenten ville understreke overfor Modi konsekvensene som krigen har også for resten av verden, blant annet Asia. Økte priser og matmangel er noen av ringvirkningene av krigen i Ukraina.

Macrons kontor sa også at Frankrike ønsker å hjelpe India til å bli mindre avhengig av russisk olje og gass samt å kjøpe våpen fra andre land.

