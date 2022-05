Lekket abort-utkast i USA er ekte: – Kjennelsen kan avvike fra utkastet

Han understreker samtidig at den endelige kjennelsen vil kunne avvike fra det foreløpige utkastet.

Det ble lekket til Politico, som publiserte det mandag. Roberts sier det er igangsatt en gransking av lekkasjen, som han kaller et svært grovt tillitsbrudd.

Utkastet tyder på at det er flertall i høyesterett for å oppheve kjennelsen «Roe vs. Wade» fra 1973. I så fall vil det trolig bli opp til de enkelte delstatene å lage regler for når det er tillatt med abort. I en rekke konservative delstater kan reglene bli svært strenge.

Her fra en tidligere abortdemonstrasjon:

[ – Det er et jordskjelv for amerikanske kvinner og USA som et moderne samfunn ]