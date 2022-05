Biden ber amerikanske velgere forsvare grunnleggende abortrettigheter

I en uttalelse om det lekkede notatet fra USAs høyesterett, der det antydes at amerikanske delstater vil få kunne stå fritt til å innskrenke kvinners abortrettigheter drastisk, understreker Biden at dokumenter ikke er verifisert.

Han legger imidlertid til at dersom det er autentisk, vil abortlovgivingen være avhengig av hvilken delstat man befinner seg i. Dette betyr at det blir velgernes ansvar å stemme på folkevalgte som støtter abortretten under mellomvalget i november, heter det i uttalelsen fra Biden.

Tirsdag publiserte det anerkjente mediehuset Politico et notat der det gikk fram at det konservative flertallet i høyesterett har bestemt seg: Abortretten skal fjernes.

Flere republikanskstyrte delstater har vedtatt lover som strider med høyesterettsavgjørelsen «Roe vs. Wade» fra 1973. Dommen fra 1973 ble aldri fulgt opp med føderal lovgivning, og er altså det eneste som sikrer en føderal abortrett i USA.

Høyesterettsflertallet sier i det lekkede notatet at det er på tide at politikere – ikke domstolene – avgjør det betente spørsmålet.

– Tiden er inne for å rette seg etter grunnloven og sende spørsmålet om abort til folkets valgte representanter, heter det i utkastet som nå er lekket.

Her fra en tidligere demonstrasjon:

