USA håper å gjenåpne ambassaden i Kyiv snart

Det opplyste charge d-affaires Kristina Kvien på en pressekonferanse i den vestlige byen Lviv mandag. USA stengte ambassaden 14. februar, ti dager før den russiske invasjonen. Diplomatene ble flyttet vestover til Polen.

Kvien var mandag på en dagstur tilbake til Ukraina. Hun sier amerikanske diplomater vil fortsette med slike turer de neste par ukene.

– Vi er begeistret over å være tilbake. Og vi vil holde fram med innsatsen for å gjøre alt mulig her på bakken for å hjelpe Ukraina å vinne denne krigen, sa hun.

Flere vestlige land beveger seg gradvis for å gjeninnføre en diplomatisk tilstedeværelse i Kyiv. Danmark har som første nordiske land gjenåpnet sin ambassade. Spania, Frankrike og Italia er blant landene som har gjort det samme eller kunngjort at de planlegger dette.

