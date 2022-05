Ukraina: Tenåring drept i rakettangrep mot Odesa

Byrådet i Odesa skriver på meldingstjenesten Telegram at et russisk missil traff en boligblokk i byen og at en 15 år gammel gutt ble drept.

Det russiske angrepet skjedde tidlig på kvelden, og øyenvitner har fortalt om et kraftig smell i byen, etterfulgt av en røyksky som steg til værs.

Pressesenteret til de ukrainske sikkerhets- og forsvarsstyrkene i sør sier at russiske styrker gjennomførte luftangrepet og traff det som beskrives som urban infrastruktur. Blant annet skal en religiøs bygning være ødelagt.

Dette er det andre russiske missilangrepet mot Odesa på få dager. Lørdag sa ukrainske myndigheter at rullebanen på byens flyplass var ødelagt i et luftangrep.

Her vender en familie hjem til det som en gang var deres hjem:

