Soldat: Opptil 200 sivile fortsatt igjen i Mariupols stålverk

Selv etter FNs operasjon for å få evakuert sivile som har søkt tilflukt inne på stålverket, er det fortsatt mange igjen, sier kaptein Svjatoslav Palamar i den ukrainske Azovbrigaden til Reuters mandag.

Han forteller at hans soldater har hørt stemmer fra mennesker som er innesperret i bunkere under det enorme stålverket. Han sier det er kvinner, barn og eldre der, men at soldatene ikke har utstyr som trengs for å fjerne betongblokker og løsmasser som ligger over.

Reuters har ikke kunnet verifisere opplysningene.

Et ukjent antall sivile og ukrainske soldater har forskanset seg inne i stålverket i ukevis mens russiske styrker har bombardert den ukrainske havnebyen. Også stålverket har blitt utsatt for kraftige angrep. Det meste av byen er nå under russisk kontroll, med unntak for stålverket.

