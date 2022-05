New York Times: Russlands toppgeneral unnslapp så vidt ukrainsk angrep

Gerasimov besøkte angivelig en midlertidig base i den russisk-kontrollerte byen Izium lørdag.

En ukrainsk tjenesteperson sier til avisa at de angrep basen etter at de fikk nyss om at Gerasimov var der, men at han da allerede hadde tatt seg tilbake til Russland. Likevel døde rundt 200 soldater, blant dem minst én general, i angrepet, ifølge den ukrainske kilden.

To amerikanske tjenestepersoner opplyser til avisa at Geramisov var i Øst-Ukraina de siste dagene, men sier de ikke har noen informasjon om angrepet mot russiske basen. Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War skriver at ukrainske styrker «trolig» gjennomførte et rakettangrep mot basen lørdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen