Israel hevder å ha avverget flere iranske attentatforsøk

– Disse terrorangrepene var beordret, godkjent og finansiert fra øverste lederskapet i det iranske regimet, het det i en kunngjøring fra kontoret til Israels statsminister Naftali Bennett søndag.

– De skulle etter planen bli utført av den iranske Revolusjonsgarden.

En agent som er siktet for angrepene, ble pågrepet og avhørt på iransk jord for flere måneder siden, heter det i uttalelsen. Israelsk radio meldte søndag at agenten var medlem av Revolusjonsgardens elitestyrke Quds.

Etter å ha blitt pågrepet og avhørt av den israelske etterretningstjenesten Mossad, ble agenten angivelig løslatt, og han skal oppholde seg et sted i Europa.

Han har angivelig tilstått å ha mottatt 150.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, for å ha forberedt angrepet og ble lovet ytterligere 1 million dollar etter at de var utført.

Israelske medier har publisert det som skal være video av agenten som innrømmer planene og uttrykker anger for handlingene.

