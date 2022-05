Bønn om beskyttelse: – Folk er desperate, dere må dra og hente dem

Kolonnen må først passere en russisk-kontrollert by, der alle ifølge russiske myndigheter vil få valget om de vil evakueres videre til ukrainsk-kontrollert territorium.

Zaporizjzja ligger om lag 20 mil nordvest for Mariupol, og der står hjelpearbeidere og helsearbeidere klare til å ta dem imot.

Ingen byer i Ukraina er bombet mer enn Mariupol som ligger i Donetsk sørøst i landet. Havnebyen ved Azovhavet er nærmest tilintetgjort, og Russland har erklært at de har tatt byen.

Mariupol er viktig for russerne fordi de vil sikre en landkorridor til Krim-halvøya.

– Folk er desperate

Rundt 100.000 sivile skal fortsatt befinne seg i den beleirede byen, og innbyggerne i Mariupol forteller nå at de som ikke har biler, er nødt til å få hjelp til å komme seg ut.

– Folk uten biler kan ikke reise. De er desperate. Dere må dra og hente dem. Folk har ingenting. Vi hadde ingenting, sier Olena Gibert, som er blant dem som har ankommet et FN-støttet mottakssenter i Zaporizjzja.

Hun sier at det fortsatt er mange mennesker i Mariupol som ønsker å slippe unna i den nå russisk-kontrollerte byen, men som ikke kan si det åpent i en situasjon sterkt preget av prorussisk propaganda.

Anastasija Dembytska, som benyttet våpenhvilen til å dra fra byen med sin datter, nevø og hund, sier til nyhetsbyrået AP at familien overlevde ved å drikke brønnvann. De laget mat på omgang på en provisorisk ovn.

Hun kunne se stålverket fra vinduet sitt de gangene hun våget å se ut.

– Vi kunne se rakettene fly og røykskyene over verket, sier hun.

Et barn leker med rattet på en bil mens familien venter på å bli innkvartert i Zaporizjzja etter å ha blitt evakuert fra Mariupol. (Francisco Seco/AP)

– Busser kom ikke

Det russiske militæret sier mandag at 126 personer er evakuert fra Azovstal-stålverket i Mariupol, der ukrainske styrker har forskanset seg. Over halvparten av dem er tatt hånd om av representanter fra Røde Kors og FN etter å ha valgt å reise videre til Zaporizjzja, ifølge uttalelsen.

I helga uttalte ordføreren i Mariupol til BBC at de sivile som befinner seg i stålverket, er på grensen mellom liv og død.

Ukrainske myndigheter sa mandag morgen at de planla å evakuere flere sivile fra stålverket. Men det skal ikke ha kommet noen busser til stedene der sivile hadde møtt fram for å bli hentet ut av den sterkt ødelagte byen. Det melder flere kilder, blant annet BBC.

Ifølge lederen for den ukrainske militæradministrasjonen i Donetsk-fylket var evakueringen ventet å begynne klokka 7 mandag morgen lokal tid.

Natalia Usmanova er en av dem som har kommet seg ut av stålverket. Hun ble intervjuet av Reuters etter evakueringen på søndag og kunne fortelle om forferdelige forhold på innsiden.

Natalia Usmanova (37) ble intervjuet av nyhetsbyrået Reuters etter at hun ble evakuert fra stålverket i Mariupol. Hun fortalte at hun var utrolig redd for at rommet hun befant seg i ikke ville tåle bombene. (ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters)

Usmanova jobbet på stålverket før krigen brøt ut og søkte tilflukt der da bombingen startet.

– Vi dro dit av fri vilje, som fabrikkarbeidere, for å redde oss selv. Da granatene begynte å lande der, trodde jeg at hjertet mitt ville stoppe og at jeg ikke ville overleve, fortalte Usmanova.

Første fungerende våpenhvile

Stålverket er det siste stedet som ukrainske styrker kontrollerer i den strategisk viktige havnebyen.

President Volodymyr Zelenskyj har uttalt at det for første gang siden Russland angrep byen i februar, har vært to dager med reell våpenhvile i området.

En av de ukrainske soldatene som forsvarer stålverket, Denys Sjlega, har oppgitt at de russiske angrepene ble gjenopptatt søndag. I et TV-intervju sier han at flere hundre sivile fortsatt befinner seg i stålverket sammen med nesten 500 sårede soldater og mange lik.

Det bodde rundt 450.000 innbyggere i Mariupol da russerne startet angrepene mot byen 24. februar.

Hvor mange som er døde i Mariupol, vet ingen. For noen uker siden uttalte ordføreren i byen, Vadym Bojtsjenko, i et intervju med nyhetsbyrået AP at antallet døde kan overstige 20.000 og at gatene er «teppebelagt med lik». Det har også kommet flere rapporter om massegraver rett utenfor Mariupol.

