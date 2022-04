Irak tror på forsoning mellom Iran og Saudi-Arabia

Irak har det siste året arrangert fem samtalerunder mellom høytstående utsendinger fra sjiamuslimske Iran og sunnimuslimske Saudi-Arabia, i et forsøk på å få dem til å begrave stridsøksen.

Etter den siste runden i Bagdad kommer det optimistiske toner fra irakiske diplomater, som var til stede under samtalene. Det snakkes om nye møter og en mulighet for at Iran og Saudi-Arabia i nær framtid vil gjenopprette de diplomatiske forbindelsene.

Forholdet mellom de to landene fikk en alvorlig knekk etter at Saudi-Arabia i 2016 henrettet en framstående sjiamuslimsk skriftlærd. Det resulterte i at rasende demonstranter gikk til angrep på Saudi-Arabias ambassade i Teheran. Saudi-Arabia brøt de diplomatiske forbindelsene etter angrepet.

– Våre brødre i Saudi-Arabia og Iran fører en ansvarlig dialog, noe som kreves slik situasjonen nå er i regionen, sier statsminister Mustafa al-Kadhemi til den statlige irakiske avisen Al-Sabah.

– Vi er overbevist om at forsoning er nær, sier han og understreker at dette vil tjene stabiliteten i regionen.

Iran og Saudi-Arabia står på hver sin side i flere konflikter i regionen, først og fremst i Jemen. Der gikk Saudi-Arabia i 2015 til krig mot de Iran-støttede houthiopprørerne, en krig som ifølge FN siden trolig har kostet minst 400.000 mennesker livet.

[ – Jonas gjør en jævla god jobb, statsrådene er jeg ikke like fornøyd med ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen