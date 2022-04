Britisk parlamentariker går av etter pornotitting i Underhuset

Det sier den konservative politikeren til BBC lørdag. Dagen før ble han suspendert fra partiet som følge av anklagene om at han så på porno på mobilen under et møte i Underhuset.

Han sier nå at han så på porno to ganger og omtaler det som et «øyeblikks galskap».

– Jeg var ikke stolt av det jeg gjorde, sier han.

Parish er leder for miljø- og landbrukskomiteen i Underhuset. Tirsdag sa to kvinnelige kolleger at de hadde sett ham bruke mobiltelefonen til å se på porno både i Underhusets plenumssal og i et komitémøte.

Han forteller til BBC at første gang skjedde ved et uhell «etter å ha sett på traktorer», mens andre gang var med vilje.

– Åpenbart er det uakseptabelt at noen gjør slikt på en arbeidsplass, sa partifelle og statsminister Boris Johnson torsdag.

