Jomfruøyene kan miste selvstyret

Granskingskommisjonen, som er utpekt av den britiske regjeringen, anbefaler at den lokale regjeringen suspenderes i opptil to år, og at øygruppa styres direkte fra London. I praksis vil det si at guvernøren tar over kontrollen, skriver Financial Times.

Årsaken er at kommisjonen har avdekket et forferdelig vanstyre på den karibiske øygruppa.

– Nesten alle prinsipper for god styring blir ignorert, skriver den pensjonerte dommeren Gary Hickinbottom i granskingsrapporten.

Den ble fremskyndet etter at Jomfruøyenes statsminister ble pågrepet i Miami torsdag. Han og sønnen er siktet for narkotikasmugling og hvitvasking av penger. Andrew Fahie lot seg lokke av føderale politiagenter som sa at 700.000 dollar i kontanter ventet på ham i et fly som kunne ta ham hjem. Dette skulle være smøring for å legge til rette for narkotikasmugling til skatteparadiset han styrte.

Jomfruøyene er også et populært reisemål for briter som vil oppleve karibisk sol og varme.

