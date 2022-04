FN-sjef Guterres tar ikke Kyiv-angrepet personlig

Russiske styrker avfyrte flere raketter mot Ukrainas hovedstad Kyiv mens Guterres befant seg der torsdag kveld.

– António Guterres mener ikke at dette angrepet handler om ham. Han tolket det i realiteten som et tegn. Ikke på manglende respekt for ham, men for Kyivs befolkning, sier FN-talsmann Farhan Haq i New York fredag.

En av rakettene traff en boligblokk og drepte den ukrainske journalisten Vira Gyrytsj, som bodde der. FN kondolerer til familien til journalisten.

Russland sier de angrep et militært mål.

Her er nødmannskapene på jobb etter en bombeeksplosjon i Kyiv:

