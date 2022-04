EU-forbud mot russisk olje trolig klart til uken

Dermed ligger det an til at man får på plass et tiltak som har blitt utsatt flere ganger og som det har vært vanskelig å bli enige om, skriver avisen. Diskusjonen om et importforbud har også vist hvor avhengig mange EU-land er av energi fra Russland.

Det har tatt flere uker å komme fram til en skisse, og det blir intense samtaler gjennom helgen. Deretter kan EU-kommisjonen legge fram et formelt forslag for medlemslandenes ambassadører, som møtes onsdag. Flere tjenestemenn og kilder i EU-diplomatiet sier til New York Times at den endelige godkjennelsen er ventet i løpet av uken.

En oljeembargo vil være den viktigste delen av EUs sjette sanksjonspakke mot Russland siden invasjonen av Ukraina. Den vil også inneholde sanksjoner mot Russlands største bank, Sberbank, og mot flere profilerte russere.

Det blir trolig ikke nødvendig å kalle inn EU-landenes ledere til toppmøte for å sluttføre prosessen.

