Løper fra forurenset skum: – Lukta er forferdelig

Store mengder hvit skum har skapt trøbbel for innbyggerne i Mosquera, en forstad til Colombias hovedstad Bogota. Det illeluktende skummet har lagt seg i gatene og dekker både hus og butikker, skriver blant andre The Guardian.

– Lukta er forferdelig, og vi har måttet holde ut med dette skummet lenge. Vi løper en risiko. Noen kan falle nedi der og vi vil ikke klare å finne dem, sier innbygger Luz Mariela Gomez til lokale TV-kanaler.

En kvinne går foran en vegg av skum i Los Puentes-nabolaget i Mosquera denne uka. (JUAN BARRETO/AFP)

Flere nyhetsbyråer har lagt ut bilder av innbyggerne i Mosquera. Noen av dem løper bort fra store hvite skumskyer i gatene, mens andre er avbildet mens de går forbi hele vegger av skum. Veien til en skole skal være blokkert.

Lokale myndigheter har bedt folk om å holde avstand, og det er antatt at skummet kan føre til pusteproblemer og hudirritasjon, skriver den britiske avisa.

Det forurensede skummet skal komme fra en elv i området, og det er ikke første gang det er sett i byen de siste årene. Ifølge lokale miljømyndigheter har det blitt mer av det som følge av at folk dumper avfall, kjemikalier og rengjøringsmidler i elva. Kraftig nedbør skal ha forverret problemet.

Ordføreren i Mosquera, Gian Gerometta, sier opphopingen av forurensing skal skyldes at planter delvis blokkerer elva. Geromettas kontor har selv lagt ut bilder på Twitter av det giftige skummet og skrevet at de er klar over og jobber med problemet. Colombias helsedepartement har besøkt området.

– Det er viktig at barn holdes unna siden vi ennå ikke vet sikkert hva det er, sier den lokale tjenestemannen Edwin García til radiokanalen Caracol.

Et renseanlegg i området har siden 2020 jobbet for å få has på forurensingen i elva, fortsetter han. García sier de skal følge med og rense hele elva for å hindre at skum fortsetter å samle seg.

Store mengder skum dekker elva utenfor Mosquera i Colombia. Ifølge lokale myndigheter er skummet delvis dannet fordi ubehandlet kloakk har blandet seg med kjemikalier i rengjøringsmidler. (Fernando Vergara/AP)

