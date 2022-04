Guterres fikk se krigens ødeleggelser

Det er første gang Guterres besøker Ukraina etter at Russland gikk til krig og invaderte landet 24. februar.

– Jeg ser for meg familien min i ett av husene som nå er ødelagt og svart. Jeg ser barnebarna mine løpe vekk i panikk. Krigen er en absurditet i det 21. århundret. Krigen er ond. Krig er på ingen måte akseptabelt i det 21. århundret, sa Guterres under besøket i Kyiv-forstaden Borodjanka, omgitt av utbombede boligblokker.

FNs generalsekretær besøkte torsdag også Butsja der det ble funnet drepte sivile i gatene etter at de russiske soldatene trakk seg ut. Flere var bakbundet og var skutt i hodet fra kloss hold.

Ber Russland samarbeide

Guterres ba under besøket Russland om å samarbeide med Den internasjonale straffedomstolen (ICC) som skal etterforske anklager om krigsforbrytelser i Ukraina.

– Jeg støtter helt og fullt ICC og jeg oppfordrer Russland til å godta, til å samarbeide med ICC. Men når vi snakker om krigsforbrytelser, så må vi ikke glemme at det er krig i seg selv som er den største forbrytelsen, sa han.

Møter Zelenskyj

Senere torsdag venter et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som anklager de russiske styrkene for folkemord. Det samme gjør USAs president Joe Biden. Begge krever at Russlands president Vladimir Putin blir tiltalt for krigsforbrytelser.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, har også slått fast at Russland kan ha gjort seg skyldig i krigsforbrytelser i Ukraina, blant annet ved drap på sivile og bombing av sivil infrastruktur.

Guterres har ikke kommentert disse anklagene offentlig, og det er heller ikke kjent om han konfronterte Putin med dem da han besøkte den russiske presidenten i Kreml tirsdag.

Opp til Russland

Etter møtet beskrev han samtalen med Putin som «konstruktiv», men understreket samtidig at krigen i Ukraina først vil ta slutt når Russland bestemmer seg for det.

Det er i samsvar med hva Natos tidligere øverstkommanderende i Europa, general Philip Breedlove, tidligere har sagt. Han understreket tidlig at «det er svært lite sannsynlig at Russland blir slått på slagmarken».

Guterres var ikke optimist etter besøket i Moskva.

– Vi kan ha så mange møter som bare det, men det er ikke det som kommer til å få slutt på krigen, sa han til CNN.

President Vladimir Putin sa på sin side at han ikke har lukket døra for en forhandlingsløsning.

– Til tross for at militæroperasjonen fortsatt pågår, håper vi fortsatt det er mulig å bli enige langs det diplomatiske sporet. Vi forhandler, vi avviser ikke samtalene, sa han etter møtet med Guterres.

Kritikk

Før Moskva-besøket høstet Guterres skarp kritikk fra Zelenskyj, som mente at FN-sjefen burde ha besøkt Kyiv først.

– Han burde ha sett grusomhetene i Ukraina før han dro til Moskva for å stille spørsmål der, sa Zelenskyj i helgen.

Zelenskyj har også anklaget FN for å være handlingslammet, men hva budskapet hans vil være når de to møtes i Kyiv torsdag, gjenstår å se.

Under samtaler med vestlige ledere har den ukrainske presidenten først og fremst bedt om våpenhjelp, økonomisk støtte og skjerpede sanksjoner mot Russland.

FNs sikkerhetsråd, der Russland har vetorett, har ikke vedtatt straffereaksjoner mot Moskva etter invasjonen av Ukraina.

Zelenskyj har krevd at Russland kastes ut av Sikkerhetsrådet, men vinner neppe gehør for dette hos Guterres.

