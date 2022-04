Macron angrepet med cherrytomater under besøk i forstad

Macron selv ble ikke truffet av noen av tomatene, men flere tilskuere fikk grønnsaker på seg. Sikkerhetsvaktene til presidenten fikk ham raskt i sikkerhet, men presidenten selv så ut til å være upåvirket.

Det var i den fattige forstadsbyen Cergy-Pontoise, nordvest for Paris, at hendelsen fant sted. Etter å ha tilbrakt de første dagene etter søndagens gjenvalg i isolasjon mens han vurderte sine neste politiske grep, valgte Macron å dra ut til forstaden for å møte folk.

Macron har lovet å samle et dypt splittet Frankrike. I første valgrunde, 10. april, var det den venstreorienterte rivalen Jean-Luc Mélenchon som fikk klart størst oppslutning.