Hun er verdens eldste

Den 118 år gamle nonnen som bor på et pleiehjem ved Toulon i Sør-Frankrike er nå verdens eldste menneske, ifølge Guinness rekordbok. Hun er også verdens eldste nålevende nonne, og den eldste nonnen noensinne, skriver CNN.

Lucile Randon, også kjent som søster André, overtok tittelen etter at japanske Kane Tanaka døde 19. april i år, 119 år gammel.

Kane Tanaka døde 19. april, 119 år gammel. Her fra da hun var 116 år. (Takuto Kaneko/AP)

Lucile Randon ble født i Alès i Frankrike i 1904. Ifølge Guinness rekordbok jobbet hun tidlig i livet som lærer og guvernante. Et av hennes aller beste minner er da to av brødrene hennes kom vel hjem mot slutten av første verdenskrig.

– Det var sjelden kost. Vanligvis opplevde familier at to døde i stedet for å få to tilbake i live, sa hun til nyhetsbyrået AFP i forbindelse med sin 116-årsdag.

Lucile Randon som barn. Bildet skal være fra cirka 1910. (Wikipedia)

Randon vokste opp i en protestantisk familie, ifølge Wikipedia, og konverterte til katolisismen som 19-åring. Hun ble nonne i en alder av 40, og tok navnet søster André for å hedre sin da avdøde, eldre bror.

Nonnen har overlevd to verdenskriger og spanskesyken. I januar 2021 ble hun smittet av koronaviruset. Blind og i rullestol fortalte Randon at hun ikke var redd for å dø, skriver Washington Post.

– Jeg er glad for å være sammen med dere, men jeg skulle ønske jeg var et annet sted – sammen med storebroren min og besteforeldrene mine.

Hun overlevde koronasykdommen, og tilbringer nå alderdommen på pleiehjemmet, der hun spiser sjokolade og drikker et glass vin hver dag.

I et intervju med den franske TV-kanalen RMC Story, gjengitt av CNN, kan det virke som om søster André har blandede følelser knyttet til det å nå være verdens eldste.

– Jeg føler at jeg ville ha hatt det bedre i himmelen, men den gode Herren vil ikke ha meg ennå, sa hun, og omtalte det som en «trist ærestittel».

Verdens eldste person noensinne var også fransk. Jeanne Louise Calment ble født i 1875, og døde på et sykehjem i Arles i Sør-Frankrike i 1997. Hun ble 122 år og 164 dager.

Jeanne Louise Calment ble 122 år gammel. Her fra hennes 114-årsdag i 1989. (Jacques Demarthon/AFP)

