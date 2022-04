Hatsanger brukes som våpen mot muslimer i India

Muslimer utgjør bare 14 prosent av Indias befolkning, men med 1,4 milliarder innbyggere betyr det at India huser flere muslimer enn noe annet land bortsett fra Indonesia.

Det har i mange år eksistert et hat blant hinduistiske grupper mot muslimer, et hat som ofte har utløst større voldshendelser. Ifølge ekspertene har utviklingen den siste tiden gått fra vondt til verre. Og ekstremistene har den siste tiden tatt i bruk et nytt virkemiddel: Provoserende sanger som synges og spilles av hinduistiske mobber. De synger oppfordringer til vold, og man ser et vanvittig raseri utspille seg.

10. april forvandlet en hinduistisk festival i byen Khargone i delstaten Madhya Pradesh seg til svært kraftige sammenstøt. Videoer viser hundrevis av hinduer som danset og jublet til sanger spilt over høyttalere og som oppfordret til vold mot muslimene i nabolaget de passerer.

Det tok ikke lang tid før grupper av hinduer og muslimer begynte å kaste steiner mot hverandre. Da volden avtok, kunne man se at det hadde gått svært hardt utover det muslimske nabolaget. Butikker og hjem var blitt plyndret og satt i brann. Moskeer var blitt vanhelliget og satt fyr på. Flere titalls familier hadde blitt fordrevet fra hjemmene sine, og en muslim ble funnet drept.

– Livene våre ble ødelagt på bare én dag, forteller Hidayatullah Mansuri, som jobber som funksjonær i en av moskeene i området.

Mange angrep

I økende grad har man sett at ekstremistene tatt i bruk opphissende sanger i forkant av angrep.

Flere av disse sangene oppfordrer åpent til å drepe muslimer og alle som ikke støtter Hindutva, den hindunasjonalistiske bevegelsen som har som mål å gjøre det offisielt sekulære India til en erklært hinduistisk nasjon. Sangene virker sterkt oppildnende for de som deltar.

Muslimene opplever sangene rett og slett som svært farlige.

– Disse sangene gir klare oppfordringer til å drepe oss, og det er ingen som stanser dem som synger, sier Mansuri.

Politiet i byen opplyser at flere personer ble arrestert for opptøyer, men kunne ikke svare på om ansvarlige for musikken var blant dem.

Lang, blodig historie

Siden den britiske delingen av det indiske subkontinentet i 1947 har Indias historie vært preget av blodige sammenstøt. Men den religiøse polariseringen har økt merkbart under statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering. Og bruken av sang og musikk som hatytringer har økt spenningene i samfunnet ytterligere.

Låtskriverne sier selv at sangene bare skal gi uttrykk for deres troshengivenhet og at de ønsker at hinduene skal være stolte over sin religion.

– India er en hinduistisk nasjon, og sangene mine feirer vår religion. Hva er galt med det? spør sangeren Sandeep Chaturvedi.

– Alle hinduer liker sangene mine. Det bringer dem nærmere religionen vår, mener han.

Blant de mange sangene som ble spilt i Khargone før volden, var Chaturvedis mest provoserende.

Men Chaturvedi har rett i at sangene hans er populære. Til tross for dårlig kvalitet, manglende synkronisering og repeterende techno-beats har musikkvideoene hans millioner av visninger på YouTube og er elsket blant landets hinduistiske ungdom.

Lovprisninger

Sanger som gir uttrykk for lovprisning av ulike hinduistiske guder, har historisk sett vært en viktig del av hinduismen. Observatører påpeker at den økende oppslutningen av hindunasjonalismen har ført til en mer aggressiv form for musikk som spiller på antimuslimske følelser.

Journalist Nilanjan Mukhopadhyay i New Delhi, som har skrevet en biografi om Modi, forteller at man så disse hatsangene for første gang på begynnelsen av 1990-tallet. Det var sanger som ble laget av hindunasjonalister – gjerne til melodier fra populær Bollywood-musikk. Sangene appellerte sterkt til ungdommen.

Mukhopadhyay sier at hindunasjonalister bevisst bruker sang for å fornærme muslimer, nedverdige deres religion og provosere dem til å svare.

– De fleste mobb-angrep mot muslimer følger mer eller mindre samme mønster. En stor prosesjon av hinduer går inn i muslimske nabolag, der de synger hatefulle sanger, noe som uunngåelig fører til voldelige sammenstøt. Sangene blir ofte spilt med høy styrke foran moskeene for å framprovosere reaksjoner fra muslimer, sier Mukhopadhyay.

Saken fortsetter under videoen

«Kutte av tungene til fiender»

Med årene synges disse hatsangene også under vanlige hinduistiske festivaler og er ikke lenger bare et kjennetegn for ekstreme grupper.

Nylig fremførte den populære sangeren Laxmi Dubey noen av sine hits for en hinduisk samling i byen Bhopal.

I en av sangene oppfordret hun en jublende folkemengde hinduer til å «kutte av tungene til fiender som taler mot guden Rama». Rama er en av hinduismens mest populære guder.

Noen dager senere ble den samme sangen spilt under en prosesjon som markerte en annen hinduistisk festival i New Delhi. TV-sendingene viste hundrevis av hinduistiske ungdommer, svingende med sverd og hjemmelagde håndvåpen, som marsjerte gjennom et muslimsk nabolag mens høyttalere spredte den hatfylte musikken.

I et telefonintervju sa Dubey etterpå at det viste musikken hennes var allment akseptert.

– Det er denne musikken folk vil ha, sa hun.

