Topp-republikaneren: – Trump tok en pistol mot hodet og trakk av

Den høyprofilerte republikaneren går langt i å hevde at ekspresidenten tok politisk selvmord i forbindelse med 6. januar-opptøyene.

– Trump diskrediterte seg selv totalt. Han tok en pistol mot eget hode og trakk av.

Det sier McConnell, minoritetsleder for Det republikanske parti i Senatet, i boken «This Will Not Pass: Trump, Biden and the battle for America’s Future».

Ikke på talefot

En rekke medier, deriblant Washington Post, The Independent og Business Insider, omtaler alle de kraftfulle sitatene fra McConnell, som ikke har vært på god fot med Trump på lang tid. De to skal ikke ha snakket sammen siden desember 2020, da McConnell anerkjente Joe Bidens og Demokratenes valgseier, skriver The Independent.

6. januar i fjor tok tusenvis av Trump-støttespillere, blant dem folk fra høyreradikale grupper, seg inn i Kongressen i et forsøk på å stanse godkjennelsen av Bidens valgseier. I forkant hadde Donald Trump i månedsvis kommet med påstander om valgfusk i et forsøk på å så tvil om legitimiteten ved valget, men uten å kunne legge fram bevis for dette.

Vil støtte Trump

McConnell kaller Trump en fryktelig person, kommer det fram i boken. Likevel stemte ikke veteranen for å dømme Trump i riksrettssaken som fulgte etter opptøyene 6. januar, fordi Trump uansett ikke hadde presidentembetet mer. Ifølge Washington Post vil McConnell sågar støtte Trump hvis han blir republikanernes presidentkandidat i 2024-valget, tross forholdet deres.

I et nylig intervju med storavisen gikk Trump hardt ut mot McConnell. Ekspresidenten kalte minoritetslederen «den mest upopulære politikeren i USA». Likevel skal McConnell fortsatt ha sterk støtte i ryggen blant republikanske senatorer. Ifølge Washington Post skal Trumps rådgivere være av den oppfatning at det vil bli vanskelig for Trump å kvitte seg med minoritetslederen.

En talsperson for McConnell ønsker ikke å kommentere sitatene i boken nå, skriver avisen.

Fakta om stormingen av Kongressen

* Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

* I en tale til dem gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk og oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

* Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne valgresultatet.

* Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

* En av demonstrantene ble skutt og drept av vakter da hun forsøkte å trenge seg inn en barrikadert dør, og en politimann døde senere av skader han ble påført. Tre andre døde i det politiet betegner som medisinske nødhendelser.

* Over 50 politifolk ble skadd i sammenstøtene.

* Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men ba dem om å gå hjem.

* Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen.

* Flere enn 720 personer er hittil tiltalt etter stormingen. Over 100 av dem er pågrepet, og minst 25 er terrorsiktet. Nærmere 70 er dømt.

