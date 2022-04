Pressesjefen til Navalnyj frykter hva Putin kan finne på, men er ikke redd for fengsel

– Første gang er du redd, sier Kira Yarmysh.

– Det er tøft, men du blir vant til det. Jeg bestemte meg for at jeg ikke ville være redd. Jeg ville ikke la dem vinne. Hva er det verste som kan skje? Ja, jeg vil være i fengsel, men jeg er i fengsel for noe jeg tror på.

32 år gamle Yarmysh er pressesjefen til Russlands mest kjente opposisjonspolitiker. Hun var på flyet med Alexander Navalnyj da han ble forgiftet i 2020. Hun var med ham da han vendte hjem til Russland i 2021. Han ble arrestert på flyplassen og er fortsatt i fengsel.

Hun har blitt arrestert fire ganger.

– Jeg ble arrestert for ting jeg skrev på Twitter, sier hun.

Brøt Covid-regler – fikk husarrest

En gang ba hun folk komme på en demonstrasjon mot at Putin skulle gjeninnsettes som president. Andre ganger var det demonstrasjoner for Navalnyj. I fjor ble hun dømt til 18 måneders husarrest.

Hvorfor? Fordi hun skal ha brutt Covid-19-regler og oppfordret andre til å gjøre det samme. Hun fikk bare være i leiligheten i Moskva og fikk verken bruke telefon eller internett. Hun fikk forbud mot å forlate leiligheten og kunne bare treffe advokaten sin.

Etter syv av disse 18 månedene rømte hun. Nå er hun og resten av staben til Navalnyj et sted i Europa. Hvor kan de ikke si, på grunn av egen sikkerhet. Setter hun beina på russisk jord blir hun arrestert.

Men Kira Yarmysh er også forfatter, og for et par uker siden var hun i Norge for å promotere boka si, Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3.

Den er basert på egne erfaringer. Hovedpersonen Anya sitter i fengsel fordi hun er i opposisjon til den sittende regjeringen.

– Jeg skrev boka fordi jeg ville fortelle om hvordan kvinner har det i moderne Russland. Jeg skrev ikke et politisk manifest. Men for meg er det naturlig at ei bok jeg skriver også handler om ting jeg er opptatt av, som for eksempel politikk, sier hun.

---

Kira Yarmysh (32)

Pressesekretær og assistent for Russlands mest kjente opposisjonspolitiker Alexandrij Navalnyj

Forfatter. Ga ut boka Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3 i 2020.

---

– Russere er ikke feige

Da boka kom ut i Russland, hadde Yarmysh flyktet. Men hun har fått vite at det russiske politiet gikk gjennom boka, for å finne «spor av LBGT, selvmord eller narkotikaforherligelse». Da kan de nemlig trekke den fra markedet. – Jeg vet ikke hva de kom fram til, men boka er fortsatt mulig å få tak i.

Catch-22. Det er favorittboka til Kira Yarmysh.

– Jeg liker den mørke humoren til Joseph Heller, sier hun.

Og så liker hun det at hovedpersonen virker som en feiging. Så viser det seg at han er den modigste av dem alle.

Uttrykket Catch-22 kan bety flere ting, men det kan peke på at du er fanget i en situasjon du ikke klarer å komme deg ut av.

– Boka viser hvordan folk beseirer frykt. De er kanskje redde, men det hindrer dem ikke fra å gjøre det som er rett, sier hun.

Parallellen til Russland er åpenbar, mener hun.

– Russere som er i Russland, er ikke feige. De er veldig modige. Ja, en del av befolkningen tror på propaganda. Men veldig mange tør å protestere, selv om de vet at det kan bety at de må i fengsel. Myndighetene har innført 15 års fengsel for å si at Russland er i krig. Det er ikke lett å være i opposisjon da. Likevel er det mange som gjør det, fordi samvittigheten sier at de må. Det er modig!

Kira Yarmysh. Forfatter og Alekseij Navalnyjs talsperson. (Erlend Berge)

Etterlyser personlige sanksjoner

Kira Yarmysh kommer fra Rostov, tett på grensen til Ukraina og de områdene hvor det har vært krig siden 2014. «Alle i Rostov har en slektning i Ukraina», sier hun.

– Det føles helt uvirkelig at russiske styrker har invadert et naboland.

– Er slektningene dine i live?

– Ja, min mor har kontakt med dem. Men de har hatt åtte vanskelige år.

---

Aleksej Navalnyj (45)

Russisk politiker og politisk aktivist.

Ble forgiftet i 2020, men overlevde. Eksperter har bekreftet at Navalnyj ble angrepet med den militære nervegiften Novitsjok.

Ble arrestert da han vendte tilbake til Russland i 2021. Sitter fortsatt i fengsel.

---

Hun trodde ikke Putin ville gå til angrep, selv om soldater ble plassert langs grensen til Ukraina.

– Jeg tenkte at Putin kanskje er ond, men i alle fall rasjonell. Å invadere Ukraina er galskap. Nå er det umulig å forutsi hva hans neste trekk vil være. Og det skremmer meg.

– Finnes det en vei for Putin å komme ut av denne krigen?

– Jeg tviler på det. For Putin er forhandlinger svakhet. Jeg tror tanken var å invadere Ukraina I løpet av et par dager. Han skulle være seierherren, og det ville også gjøre ham mer populær i Russland. Men slik gikk det ikke, og derfor kan denne krigen også pågå veldig lenge. Putin vil ikke tjene noe på å trekke seg tilbake.

– Personlige sanksjoner – eneste måten å straffe ham på

– Hva kan landene i Vesten gjøre?

– Iverksett personlige sanksjoner, mot Putin og oligarkene. Det er den eneste måten å straffe ham på. Det er oligarkene som sitter på pengene hans. Fryser du investeringene I vesten, vil du også ramme Putin.

– Så sanksjonene som er kommet hittil, er ikke tilstrekkelige?

– Jeg støtter ikke sanksjoner som rammer russere og Russland. Da er det folket som vil lide, og de har ikke skyld i denne krigen. Det vi trenger, er flere personlige sanksjoner mot Putin, oligarkene og hans indre kjerne med støttespillere.

– Men for kort siden la Russland frem en ny meningsmåling som viste at Putin var blitt mer populær?

– Det er problemet med meningsmålinger gjennomført i autoritære regimer. Si at du er en vanlig fyr, som blir ringt opp og spurt om du støtter Putin. Enten legger du på eller så sier du ja. Du vet ikke hva konsekvensen vil være dersom du sier nei. Folk tør ikke si at de ikke støtter Putin.

– Gode mennesker har et ansvar

Navalnyj er fortsatt i fengsel, men på YouTube rekker Kira Yarmysh og resten av Navalnyj-staben fortsatt ut til mange russere.

Russland har satt uavhengig presse ut av spill. Derfor har staben til Navalnyj laget sine egne mediekanaler. Hver kveld sender de nyheter fra krigen. For enn så lenge er ikke YouTube forbudt. Navalnyj har mer enn seks millioner følgere på YouTube i 2021.

– Jeg tror dessverre bare det er et spørsmål om tid før Putin gjør YouTube ulovlig. Men vi markedsfører VPN så mye som mulig. Da kan folk fortsatt bruke sosiale medier-plattformer selv om Russland forbyr dem.

– Demonstrerer på tross av fare

I de første ukene etter krigen skal mer enn 15.000 russere ha blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjoner.

– Det er farlig å demonstrere mot Russland. Likevel gjør folk det.

– Hva motiverer deg til å fortsette kampen?

– At Russland skal få sjansen til å bli et fredelig demokrati.

– Er det realistisk?

– Ja, så klart. Det som er gammelt og utdatert, vil på sikt bli nettopp det. Den generasjonen som vokser opp i Russland i dag, har aldri bodd i Sovjetunionen. Det vil de heller ikke.

– Hva er ditt budskap til russere i Russland?

– Vær ikke redde. Gjør så mye dere kan, og gjør det nå. Ondskap overlever ofte fordi gode mennesker ikke gjør alt de kan for at det onde skal forsvinne. Der har også gode mennesker et ansvar.

