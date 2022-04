Forsker: Russland presset av Nato og prøver å skremme med atomvåpen

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole (FHS) sier at Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs uttalelser om at det er fare for tredje verdenskrig må leses som et svar på våpenleveranser til Ukraina.

– Jeg tror Lavrov med denne uttalelsen forsøker å skremme Vesten fra å levere flere våpen inn til Ukraina, sier Heier.

Heier peker på at det ikke har vært noen angrep fra Russland mot Nato-landene som grenser til Ukraina. Disse landene har forsynt Ukraina med våpen og vært transittland for vestlige våpenforsyninger.

– Dette kan bety en ting, sett med vestlige øyne: at USAs og Natos militære avskrekking av Russland i Sentral- og Øst-Europa faktisk virker, sier Heier.

– For til tross for store våpenforsendelser har ikke russiske styrker avfyrt missiler mot de vestlige avsenderlandene. Dermed får Vesten det svaret de trenger: Avskrekkingen med egne konvensjonelle- og kjernefysiske styrker holder Russland i tøylene, sier FHS-professoren.

– Kan øke våpenleveransene

Heier mener dette betyr at våpenleveransene ikke bare kan fortsette, men også øke i omfang og karakter.

– For nå er det ikke lenger bare snakk om defensive våpen. Også mer offensive kapasiteter, som helikoptre, stridsvogner, angrepsdroner og eventuelt jagerfly kan sendes inn, sier Heier.

Heier mener denne dreiningen tyder på at Vesten stoler på at Natos militærmakt er overlegen nok til å holde russerne i sjakk.

– Og at Vesten ikke tror denne våpenhjelpen vil svekke Russland så mye at det store landet i øst opplever å stå i en eksistensiell krise. For da vil veien kunne være svært kort for russiske trusler om å ta i bruk atomvåpen, ut ifra rene nasjonale sikkerhetshensyn, sier Heier.

Støre: Mente å skremme

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Lavrov har brukt store ord fra dag én.

Han mener Lavrovs uttalelser er ment for å skremme, og sier videre:

– Det er et uttrykk for at krigen ikke går den veien Russland ønsker.

Støre sier han forstår at mange blir urolige av Lavrovs uttalelser. Samtidig mener han at det er den russiske utenriksministeren selv som må svare for hva han mener med uttalelsene.

– Om det betyr at Russland planlegger å bruke atomvåpen, eller starte en verdenskrig, tror jeg ikke han vil være veldig presis på hvis han får oppfølgingsspørsmål.

