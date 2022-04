Ukraina feirer påske mens kampene raser: – Høytiden gir oss håp

For ortodokse kristne i Ukraina, Russland og andre østeuropeiske land er søndag 24. april første påskedag.

– Våre sjeler er fylt med et sterkt hat mot invasjonsstyrkene og alt de har gjort. Ikke la raseriet ødelegge oss fra innsiden, sa Zelenskyj i anledning helligdagen.

Han skal etter planen få besøk av USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin senere søndag.

Påsken har ikke ført til noen stans i kampene. I byen Lyman i Øst-Ukraina ble lyden av artilleriild blandet med salmesang da rundt 50 mennesker deltok i påskemesse.

– Vi trenger glimt av håp

Zelenskyj ba i sin påsketale Gud om ikke å glemme Butsja og de andre byene Irpin, Borodyanka og Hostomel, som ligger i samme område og hvor kriger herjer.

Sørgende mennesker samlet seg foran massegraven bak St. Andreas-kirken i Butsja, hvor det ligger ifølge ukrainske myndigheter ligger flere titalls sivile som er drept av russiske styrker. Folk sto skulder til skulder foran gravene og bar flettekurver med påskemat.

– Folket vårt lever med bombing og i skjul, med tårer, sorg og tristhet, men vi trenger glimt av håp. Og denne høytiden gir oss håp, sa prest Andrij Holovine.

Han legger likevel til at tilgivelse for grusomhetene som har skjedd mot Bustja og andre steder i Ukraina, er fjernt.

– Det er veldig viktig at ondskap blir dømt i Haag-domstolen og alle krigsforbrytere blir navngitt, sa Holovine.

Russia Ukraine War Easter Prest Alexander Ivlev, til høyre, under påskefeiringen ved Saint Pantaleon-kirken i Kramatorsk, Ukraia søndag. (Andriy Andriyenko/AP)

Kirken gir følelse av trygghet

I den østlige byen Sievjerodonetsk som er beleiret av russiske styrker, hadde ukrainske soldater gjemt påskebrød dekket av glasur under en bro. I tillegg hadde de lagt ved et lager av vannflasker, frokostblandinger og rifler.

I byen Slavjansk som ligger like ved, kunne lyden av artilleri høres i bakgrunnen mens innbyggere samlet seg foran byens katedral. Menneskene som samlet seg for å markere helligdagen, var kun innom for en rask velsignelse, før det bar tilbake til tryggere omgivelser.

Sørgende mennesker som møtte opp ved kirken søndag, sier at tradisjoner er særlig viktig nå som landet er rammet av krig.

– Folk er redde, men når de kommer hit og ser presten, gir det dem en følelse av trygghet, sier presten Paisij.

Han forteller AFP-journalister at han har valgt å bli i den krigsherjede byen fordi det «hans jobb».

Russia Ukraine War Easter En ukrainsk soldat tenner lys i Volodymysky-katedralen. (Efrem Lukatsky/AP)

Sivile fortsatt fanget i Mariupol

Heller ikke søndag var det mulig å få evakuert sivile fra den sønderbombede havnebyen Mariupol sør i Ukraina, opplyste Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk. Hun anklager russiske styrker for å nekte å stanse angrepene midlertidig for gjøre en evakuering mulig

Byen har vært beleiret av russiske styrker siden starten av mars, og det antas at om lag 100.000 sivile er fanget der.

Ukrainske myndigheter har gjentatte ganger bedt Russland om å stanse kamphandlinger for at sivile trygt skal kunne komme seg ut. Flere ganger har forsøk på å opprette humanitære korridorer mislyktes.

Siden krigen startet i slutten av februar i år har nær 5,2 millioner mennesker flyktet fra Ukraina, pplyser FNs flyktningkontor UNHCR. I tillegg er om lag 7,7 millioner ukrainere på flukt i eget land.

