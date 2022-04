Verdensbanken: Skader for 60 milliarder dollar på Ukrainas infrastruktur

Verdensbankens leder David Malpass sa på en konferanse om bistand til Ukraina at det foreløpige anslaget er nøkternt og at det ikke inkluderer den stadig økende kostnaden krigen har for Ukrainas økonomi, skriver The Guardian.

– Og selvfølgelig pågår krigen fortsatt, så de kostnadene fortsetter å øke, sa Malpass.

Ukraina trenger 7 milliarder dollar i måneden for å veie opp for de økonomiske tapene krigen medfører, sa president Volodymyr Zelenskyj da han talte til ledere i Verdensbanken og det internasjonale pengefondet IMF torsdag.

