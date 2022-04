Svensk partileder: Hvorfor skjøt ikke politiet med skarpt?

– Vi har minst hundre skadde politifolk. Det store spørsmålet som bør stilles nå er: Hvorfor har vi ikke minst hundre skadde islamister, hundre skadde kriminelle, hundre skadde bråkmakere, spør Ebba Busch i et intervju med Sveriges Radio.

– Vi hadde personer som brukte stein med mål om å drepe svensk politi, med mål om å drepe redningsmannskaper, i enkelte tilfeller med mål om å drepe helsepersonell. Det burde være de som er skadd, ikke svensk politi, fortsetter kristenpolitikeren.

– Så spørsmålet som bør stilles er: Hvorfor ble det ikke skutt med skarpt?

Busch vil også at politiet skal utrede hvorfor regionale politiledere i noen tilfeller ikke beordret sine folk inn i situasjonen, men ga dem ordre om å holde seg tilbake.

– Der er den svenske politiledelsen svar skyldig. Om grunnen var at man ikke ville eskalere ytterligere en situasjon der andre mennesker – som vil Sverige vondt og som vil politiet vondt – bestemte seg for å ta over et område.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!