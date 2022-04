Ordfører: Opptil 9.000 sivile begravet i massegrav i landsby utenfor Mariupol

– Den verste krigsforbrytelsen i det 21. århundre har blitt begått i Mariupol. Dette er det nye Babij Jar, sa Boytsjenko.

Babij Jar var åsted for flere massakrer utført av nazistene i 1941. Nesten 34.000 ukrainske jøder ble drept.

Tidligere torsdag hevdet Bojtsjenko at russiske styrker har samlet lik i lastebiler og dumpet i skyttergrav-lignende massegraver i Manhusj, skriver Sky News.

Mariupol-ordføreren sa i en videomelding fra et hemmelig sted torsdag at russiske soldater prøver å dekke over forbrytelsene sine.

– De skjuler forbrytelsene begått av Russland i Mariupol. Ifølge våre vurderinger har mer enn 20.000 sivile blitt drept av artilleri og rakettangrep i byen vår. Vi har også vitnesbyrd fra kommunale tjenester i byen: De har sett likene med sine egne øyne, og nå ser de at de forsvinner, sa han.

