Kjent Putin-kritiker anklages for å ha spredt falsk informasjon

Ifølge advokaten Vadim Prokhorov blir saken nå etterforskes av komiteen som tar seg av grov kriminalitet. I et innlegg på Facebook skriver han at det er opprettet straffesak mot ham for bevisst spredning av falsk informasjon.

Loven han skal ha brutt, ble innført etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar. Blir Kara-Murza kjent skyldig, risikerer han opptil 15 års fengsel.

40-åringen sitter allerede fengslet ettersom han 12. april ble dømt til 15 dagers fengsel for ikke å ha fulgt politiets pålegg da de pågrep ham utenfor blokken han bor i.

Kara-Murza er tidligere journalist og samarbeidet tett med Putin-kritiker og tidligere visestatsminister Boris Nemtsov, som ble drept i Moskva i 2015. Han er en profilert kritiker av krigen i Ukraina.