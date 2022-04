Vil frata Disney World selvstyre etter 55 år

Disney World er Floridas største private arbeidsgiver med 80.000 ansatte og har i 55 år hatt status som eget skattedistrikt. Det innebærer at Disney selv kan bestemme over sine 120 kvadratkilometer og for eksempel slipper å søke om tillatelse til å bygge nye attraksjoner og bygninger. Parken har også sin egen redningstjeneste og brannvesen.

Men det kan det bli slutt på. Torsdag stemte et flertall i delstatsforsamlingen i Florida å oppheve Disney Worlds særstatus.

Nå gjenstår det bare at guvernør Ron DeSantis setter sin signatur på loven, som etter planen vil iverksettes fra juni neste år.

