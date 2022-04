Putin: Stålverket i Mariupol skal ikke stormes

Sjojgu orienterte torsdag president Vladimir Putin om situasjonen i havnebyen ved Svartehavet, som er inntatt av russiske styrker og russiskstøttede separatister.

Rundt 2.000 ukrainske soldater har angivelig forskanset seg på det store Azovstal-stålverket i utkanten av byen og nekter å overgi seg. Det skal også befinne seg rundt 1.000 sivile der.

Russiske styrker har truet med å storme stålverket, men Putin avblåste torsdag planen og ga ifølge Sky News torsdag beskjed om at det i stedet skal innføres en blokade av området slik at ikke engang «en flue» kan passere uten at det blir oppdaget.

Putin forsikret videre at alle som forlater stålverket vil bli behandlet med respekt.

